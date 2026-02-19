Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Arttı - Son Dakika
Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Arttı

19.02.2026 10:29
TÜİK, tüketici güven endeksinin şubatta %2,3 artarak 85,7 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 85,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu. Alt endekslerine bakıldığında; bir önceki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 4,6 artarak 71,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 4,2 artarak 86,8, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 0,1 azalarak 81,4 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 1,3 artarak 103,2 değerlerini aldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

