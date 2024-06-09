Diyarbakır'da tüketici hakem heyeti başkanı ve ticaret il müdürü fiyat farkıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da tüketici hakem heyeti başkanı ve ticaret il müdürü fiyat farkıyla ilgili açıklama yaptı

Diyarbakır Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, işletmelerde kasa ve etiket fiyatı arasındaki farklarla ilgili tüketicilere önemli bilgiler verdi. Atik, tüketicilerin fiyat farkı durumunda etiket görseli ve kasa fişini saklayarak şikayetlerini iletmeleri gerektiğini belirtti. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacağını ve tüketici hakem heyetlerine başvuru hakkının doğacağını ifade etti.

09.06.2024 14:33
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Diyarbakır Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, "İşletmeler tarafından kasa ve etiket fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanmaması halinde tüketicinin ürüne ait etiket görseli ile kasa fişini de saklayarak şikayetlerinin ekinde sunmaları ve aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, Ticaret İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanmakta ve ayrıca tüketici aleyhine oluşan fiyat farkı için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı doğmaktadır" dedi.

Diyarbakır Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, marketlerde, mağazalarda insanların alışveriş yaptıkları yerlerde, tüketicilerin yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin aldıkları ürünlerin kasa fiyatının etiket fiyatından farklı olması olduğunu söyledi.

Tüketicilerin genelde benzer durumla karşılaştıklarında, haklarını bilmemeleri nedeniyle fiyat farkını ödemekte ya da ürünü iade etmekte olduğunu belirten Atik, "Tüketicilere tanınan temel haklar, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre 'Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.' Bu düzenlemeyle birlikte, bu durumla karşılaştıklarında tüketiciler kendi lehlerine olan fiyatın uygulanmasını talep etme yetkisine sahip olmuşlardır. Etiket fiyatı ile ilgili temel düzenleme bu olmakla birlikte bu konuyu daha detaylı bir şekilde düzenleyen Fiyat Etiketi Yönetmeliği de vardır. Bu yönetmeliğe göre istisnalar dışında, perakende olarak satışa sunulan malların üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket asılması zorunludur" dedi.

"Ayrıca bu etiketlerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması zorunludur" diyen Atik, "Bu yönetmelikte de etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın farklı olması halinde, tüketicinin lehine olan fiyatın uygulanacağı düzenlenmiştir. Satışa konu edilen mal indirimli ise malın indirimli fiyatı ile birlikte indirimden önceki fiyatının da etikette gösterilmesi zorunludur. İşletmeler tarafından kasa ve etiket fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanmaması halinde tüketicinin ürüne ait etiket görseli ile kasa fişini de saklayarak şikayetlerinin ekinde sunmaları ve aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, Ticaret İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanmakta ve ayrıca tüketici aleyhine oluşan fiyat farkı için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı doğmaktadır. Tüketicilerin oluşacak her türlü tüketici uyuşmazlığı karşısında Tüketici Hakem Heyetleri ile Ticaret İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerini ve haklarının bu kurumlarca korunacağının bilincinde olması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da tüketici hakem heyeti başkanı ve ticaret il müdürü fiyat farkıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da tüketici hakem heyeti başkanı ve ticaret il müdürü fiyat farkıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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