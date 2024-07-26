Tunceli'de 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tunceli'de 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Tunceli\'de 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilde yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Toplamda 150 proje bulunan Tunceli'de, 10 proje tamamlanırken, 64 proje devam etmekte, 56 proje ihale aşamasında, 17 proje ise henüz başlamamış durumda. Proje tutarı 19 milyar 242 milyon lira olan Tunceli'de, 2024 yılı ödeneği 796 milyon lira olarak belirlendi. Toplantıda, yatırımcı kuruluşların temsilcileri de çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

26.07.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile yerel yöneticiler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimizde 2024 yılında yürütülen 150 proje mevcut. Biten proje sayımız 10, devam eden proje 64, ihale aşamasında 56, henüz başlanmayan 17 ve tasfiye edilen 3 proje var" dedi.

Toplam proje tutarları hakkında da bilgi veren Tekbıyıkoğlu, "Proje tutarı 19 milyar 242 milyon. Önceki yıllar harcaması 2 milyar 929 milyon. 2024 yılı ödeneği 796 milyon, 2024 yılı harcama tutarı 391 milyon. Toplam harcama tutarı ise 3 milyar 322 milyon lira. Yine projelerin maddi gerçekleşme oranı yüzde 17, fiziki gerçekleşme oranları yüzde 33'tür" diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun açılış konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların temsilcileri yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement