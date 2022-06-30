Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü

30.06.2022 00:59
Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı köylerde yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirilirken, arpa üreticileri bu seneki fiyatlardan dolayı yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı köylerde yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirilirken, arpa üreticileri bu seneki fiyatlardan dolayı yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı köylerde yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirilmeye başlandı. Hasat zamanın gelmesiyle birlikte biçerdöverler tarlalara girdi. Bu çerçevede ilçeye bağlı Yukarıbudak ve Aşağıbudak köyleri başta olmak üzere kent genelinde çiftçiler ektikleri arpanın hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren çiftçiler, akşama kadar bir yıllık emeklerini almak için yoğun mesai harcıyor. Bu sene bahar ayında yağışların olmamasından dolayı arpada rekolte kaybı yaşadıklarını aktaran çiftçiler, arpa fiyatlarının ise yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

"Arpa fiyatları yüzümüzü güldürdü"

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyü çiftçilerinden Ergün Kucum, "Yukarıbudak ile Aşağıbudak köyleri arasında bulunan alandayız. Bu sene arpa verimi yağışlardan dolayı biraz zayıf, yine de çok şükür. Sabah 06.00 sıralarında arpa işine başlıyoruz akşam da hava şartlarına göre 23.00'da bırakıyoruz. Arpa fiyatları yüzümüzü güldürdü fakat mazot fiyatları biraz daha düşerse daha çok güler. Yaklaşık 500 dönüm alan üzerinde arpa ektik. Normalde dönüme 400 kilogram almamız lazım ama bu sene 300 kilograma yakın bir verim alacağımızı tahmin ediyoruz. Bunun sebebi de bahar aylarında yağışların az olmasından kaynaklıdır. Son zamanda yağan yağmurda arpa kendisini biraz toparladı ama istediğimiz verimi alamadık. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Sıcak ve tozdan dolayı ister istemez zorlanıyoruz" dedi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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