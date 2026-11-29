Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığında ilk sonuçlar alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki kafes balıkçılığı denemesinde 10 Nisan'da suya bırakılan balıklar 250 grama ulaşınca hasat aşamasına gelindi. Tunceli'de gelecek yıl 5 bin tonluk üretim hedefi doğrultusunda çalışmalar büyütülecek.
Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde deneme amaçlı başlatılan kafes balıkçılığı çalışmalarında başarı sağlandı. 10 Nisan'da suya bırakılan balıklar 250 gram ağırlığa ulaşarak hasat aşamasına geldi. Gelecek yıl 5 bin tonluk üretim hedefleniyor.
Tunceli'de su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan kafes balıkçılığı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı. 10 Nisan'da baraj gölüne bırakılan balıklar, geçen süreçte 250 gram ağırlığa ulaşarak hasat dönemine geldi. Deneme çalışmalarının başarılı sonuçlanmasıyla birlikte kentte kafes balıkçılığı üretiminin artırılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıl 5 bin tonluk hasat hedefi doğrultusunda üretimin büyütülmesi planlanırken, çalışmaların Tunceli'nin su ürünleri yetiştiriciliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
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