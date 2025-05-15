Tüpraş'tan 500 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika
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Ekonomi

Tüpraş'tan 500 Milyon Dolar Kredi

Tüpraş, 7 uluslararası bankadan 2,5 yılı ana para ödemesiz, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar kredi aldı.

15.05.2025 11:15
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Tüpraş, 7 uluslararası bankanın katıldığı yılın en önemli finansman işlemlerinden biriyle, 2,5 yılı ana para ödemesiz, 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zorlu küresel koşullara rağmen, söz konusu kredi, çeşitli uluslararası finansal kurumlardan oluşan sendikasyon grubu, rekabetçi maliyet avantajı ve uzun vade yapısı ile öne çıkıyor.

Tüpraş, güçlü operasyonel performansı, disiplinli bilanço yönetimi ve ülke notu üzerinde yer alan kredi derecelendirme notuyla sendikasyon kredisini komisyonlar dahil Güvenli Gecelik Finansman Oranı (SOFR) ve yüzde 2,25 toplam maliyetle sağladı.

İşlem öncesi çeşitli finans merkezlerinde yapılan görüşmeler neticesinde şirket, Bank of America Europe DAC, ING Bank NV, MUFG Bank Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Societe Generale ve Citibank, NA ADGM Branch'ın katılımıyla güçlü bir sendikasyon kurdu.

Tüpraş, 7 uluslararası bankanın katıldığı yılın en önemli finansman işlemlerinden biriyle, 2,5 yılı ana para ödemesiz, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Sürdürülebilirlik Bağlantılı olarak yapılandırılan kredinin, Tüpraş'ın sera gazı emisyonlarının azaltılması ve AB Taksonomisi ile uyumlu sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanında kullanılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, mevcut ekonomik koşullarda kredinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Aldığımız kredi Avrupa'nın önde gelen rafinaj şirketlerinden olan Tüpraş'ın uluslararası finans çevreleri nezdinde güçlü konumunu net bir biçimde gösteriyor. Global ve bölgesel çalkantıların tereddütlere yol açabildiği dönemlerde dahi güçlü finansal politikaları olan ve disiplinli bilanço yönetimleri ile öne çıkan firmalar olumlu ayrışabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, 2050'de karbon nötr lider enerji şirketi olma hedefiyle Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda ilerlerken fonlama portfönün çeşitliliğini korumaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Ülkemizin potansiyeline ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için 2035 yılına kadar 8,25 milyar dolar yatırım yapacağız. Borsa İstanbul'da en fazla yatırımcıya sahip ve son üç yılda en fazla temettü dağıtan şirketiz. Tüpraş'ın yarattığı katma değere odaklanarak, paydaşlarımızın güven ve desteğiyle geleceğe yönelik sağlam adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Bu anlayışla, disiplinli ve etkin finansman politikalarımızla güçlü bilançomuzun devamlılığını sağlayarak, sürdürülebilirlik yatırımlarımızı da kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tüpraş, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüpraş'tan 500 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika

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