Turgutlu Belediyesi Kariyer Fuarı ile İş Arayanları Buluşturdu

Turgutlu Belediyesi, Kariyer Fuarı ile iş arayanları ve işverenleri bir araya getirdi. İki gün süren fuar pek çok iş görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Turgutlu Belediyesinin kentteki işsizlik sorununa çözüm üretmek adına düzenlediği Kariyer Fuarı yoğun ilgi gördü. Orta Park'ta kurulan alanda iş arayanlar ile sektöründe öncü firmalar buluştu. İki gün süren fuarda iş görüşmeleri yapıldı. Kariyer Fuarı'nın ilk gününde Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Cemal Aydın ve Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, fuar alanını ziyaret ederek işverenler ve iş arayanlarla bir araya geldi.

Firma temsilcileri ile iş arayışında olan vatandaşlar Kariyer Fuarı'ndan duydukları memnuniyeti dile getirerek Turgutlu Belediyesine ve Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kariyer Fuarı ile bölgemizde faaliyet gösteren birbirinden iyi ve kaliteli firmaları bir araya getirdik. Amacımız, iş arayan vatandaşlarımız ile personel arayışında olan işletmeleri buluşturarak hem işsizlik sorununu çözmek hem de işverenlerin personel arayışını hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlamaktır" dedi.

"Turgutlu Kariyer projemizle 6 binden fazla vatandaşımız iş sahibi oldu"

Turgutlu Kariyer projesi ile 6 binden fazla kişinin iş sahibi olduğunu da belirten Orhan Eratıcı, "Ülkemizin ve dolayısıyla şehrimizin en büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik. Başkanımız Çetin Akın'ın 2019 yılında seçildiği günden beri bizler de hemşehrilerimizin işsizlik sorununa çözüm bulabilmek için projeler üretiyoruz. Bu kapsamında geliştirdiğimiz Turgutlu Kariyer projesi sayesinde geçtiğimiz dönemde 6 binden fazla vatandaşımızın iş sahibi olmasına yardımcı olduk. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetler neticesinde iş arayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmuş olduk. İş arayan iş bulacak, Turgutlu'muz kazanacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA