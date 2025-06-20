Turgutlu Belediyesi Kariyer Fuarı ile İş Arayanları Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Turgutlu Belediyesi Kariyer Fuarı ile İş Arayanları Buluşturdu

Turgutlu Belediyesi Kariyer Fuarı ile İş Arayanları Buluşturdu
20.06.2025 15:30  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi, düzenlediği Kariyer Fuarı ile iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirerek işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedefledi. Fuar, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü ve çok sayıda iş görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Turgutlu Belediyesi, Kariyer Fuarı ile iş arayanları ve işverenleri bir araya getirdi. İki gün süren fuar pek çok iş görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Turgutlu Belediyesinin kentteki işsizlik sorununa çözüm üretmek adına düzenlediği Kariyer Fuarı yoğun ilgi gördü. Orta Park'ta kurulan alanda iş arayanlar ile sektöründe öncü firmalar buluştu. İki gün süren fuarda iş görüşmeleri yapıldı. Kariyer Fuarı'nın ilk gününde Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Cemal Aydın ve Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, fuar alanını ziyaret ederek işverenler ve iş arayanlarla bir araya geldi.

Firma temsilcileri ile iş arayışında olan vatandaşlar Kariyer Fuarı'ndan duydukları memnuniyeti dile getirerek Turgutlu Belediyesine ve Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kariyer Fuarı ile bölgemizde faaliyet gösteren birbirinden iyi ve kaliteli firmaları bir araya getirdik. Amacımız, iş arayan vatandaşlarımız ile personel arayışında olan işletmeleri buluşturarak hem işsizlik sorununu çözmek hem de işverenlerin personel arayışını hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlamaktır" dedi.

"Turgutlu Kariyer projemizle 6 binden fazla vatandaşımız iş sahibi oldu"

Turgutlu Kariyer projesi ile 6 binden fazla kişinin iş sahibi olduğunu da belirten Orhan Eratıcı, "Ülkemizin ve dolayısıyla şehrimizin en büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik. Başkanımız Çetin Akın'ın 2019 yılında seçildiği günden beri bizler de hemşehrilerimizin işsizlik sorununa çözüm bulabilmek için projeler üretiyoruz. Bu kapsamında geliştirdiğimiz Turgutlu Kariyer projesi sayesinde geçtiğimiz dönemde 6 binden fazla vatandaşımızın iş sahibi olmasına yardımcı olduk. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetler neticesinde iş arayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmuş olduk. İş arayan iş bulacak, Turgutlu'muz kazanacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Yerel Haberler, Turgutlu, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turgutlu Belediyesi Kariyer Fuarı ile İş Arayanları Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:05:52. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kariyer Fuarı ile İş Arayanları Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.