Turgutlu\'da Don Zararı İncelemeleri

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kaymakam Selami Kapankaya ve beraberindeki heyet don afetinin etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı.

Manisa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve don olayı, Turgutlu ilçesinde de tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Özellikle üzüm bağlarında büyük kayıplar yaşanırken, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Tarım Müdürü Musa Çallı ve ekibi ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol dondan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaptığı açıklamada, bölgede son 10-15 gün içerisinde yaşanan soğukların ardından 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece sıcaklıkların eksi 3-4 derecelere kadar düştüğünü belirtti. Bu durumun ilçedeki yaklaşık 75 bin dekar üzüm bağının tamamına yakınında zarara neden olduğunu ifade eden Şenol, "Şu anda incelediğimiz bu bağda %60-70 oranında bir zarar söz konusu. Bölgemizde soğuk vurgunları lokal olarak farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde hasar yüzde 60-70 seviyesindeyken, bazı yerlerde %20-30 civarında değişiyor. Ancak şu an bulunduğumuz Sarıbey bölgesi ve Derbent altı olan Alacalı Mevkii'nde zararlar yüzde 70-80'lere kadar ulaşmış durumda" dedi.

Başkan Şenol, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçileri TARSİM yaptırmaya teşvik ettiklerini ancak sigortası bulunmayan çiftçilerin de mağduriyet yaşamaması için Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Tarım Müdürü Musa Çallı ile birlikte sahada incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Kaymakam Kapankaya ve İlçe Tarım Müdürü Çallı ile birlikte hasar gören arazileri yerinde gören Başkan Şenol, "Yarından itibaren İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamız olarak sahadaki detaylı tespitlerimizi yaparak zarar raporlarımızı hazırlayıp ilgili mercilere ileteceğiz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki çiftçiler, yaşanan don olayının üzüm rekoltesini ciddi şekilde düşürmesinden endişe duyarken, yetkililerden gerekli desteklerin sağlanmasını bekliyor. - MANİSA