Turgutlu'da Yeni Kültür ve Spor Projeleri Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Turgutlu'da Yeni Kültür ve Spor Projeleri Hızla İlerliyor

Turgutlu\'da Yeni Kültür ve Spor Projeleri Hızla İlerliyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın öncülüğünde, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi projeleri hızla yükseliyor. Toplamda 79 milyon TL yatırımla, şehrin sosyal ve sportif altyapısına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

17.09.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın, vizyoner projeleri arasında yer alan Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Kadın Sığınma ve Selvilitepe Spor Kompleksi hızla ilerliyor. Toplamda 79 milyon 320 bin TL'lik bir yatırımla sürdürülen projeler, şehrin sosyal ve sportif altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi projesi, Turgutlu'nun kültürel yaşamını zenginleştirecek ve sosyal destek sağlayacak. 35 milyon 580 bin TL bütçeye sahip olan projenin inşaatı, şu an itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştı. Yapının tamamlanmasının ardından Ekrem Gürel Kültür Merkezi, çeşitli etkinlikler ve gösterimler için uygun bir mekan sağlarken, Kadın Sığınma Evi, kadınlara acil durumlarda destek olacak.

Selvilitepe Spor Kompleksi ise, Turgutlu'nun spor imkanlarını artırmak amacıyla önemli bir adım olacak. Çelik imalatı süren spor salonunun inşaatı, yüzde 40 seviyelerinde ilerliyor. 43 milyon 740 bin TL'lik yatırım bedeli ile inşa edilen kompleks, hem profesyonel spor etkinlikleri hem de halkın spor yapma ihtiyaçlarını karşılayacak.

"Turgutlu'ya değer katacak"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projeler hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, şehrimizin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek önemli adımlardır. Bu projeler, toplamda 79 milyon TL yatırım ile Turgutlu'nun gelişimine büyük katkı sağlayacak. Modern projelerimiz hem kültürel etkinlikler hem de spor aktiviteleri açısından şehrimize büyük değer katacak. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Turgutlu'da Yeni Kültür ve Spor Projeleri Hızla İlerliyor - Son Dakika

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