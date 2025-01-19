Turhal Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Açıldı

Ekonomi

Turhal Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi düzenlenen programla kapılarını girişimcilere açtı.

Turhal'da, girişimcilerin ulusal ve uluslararası fonlardan nasıl yararlanabileceğini öğrenmeleri ve projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla faaliyet gösterecek olan Girişimcilik Merkezi açıldı. Merkez, girişimcilerin gelişimine katkı sağlayarak şehrin ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkezin şehrin girişimci yapısına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, "Devletimizin verdiği imkanlar, uluslararası fonlar ve girişimcilik ile ilgili her türlü fırsatı şehrimizin ayağına getirdik. Eğitimler vererek girişimcilerimize yeterlilik sertifikaları sağlayacak, proje yazımı konusunda da destek vereceğiz" dedi.

"Bu projeyle esnaf ve sanayiciye destek sağlanacak"

Turhal'ın 1934 yılında kurulan Şeker Fabrikası ile önemli bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ancak şeker kotasının düşmesiyle şehir ekonomisinin zayıfladığını vurgulayan Ural; "Bu projeyle girişimcilerimize, esnafımıza ve sanayicilerimize destek sağlayarak şehrimizi yeniden güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturacağız" diye konuştu.

"Turhal'ın marka değerini artıracak"

Girişimcilik Merkezi'nin sürdürülebilir projelere imza atacak bir merkez olacağını ifade eden Tokat Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kadim Durmaz ise "Bu tür proje geliştirme birimleri, Turhal'ın geleceğine katkı sağlayacak ve şehrin marka değerini artıracaktır" dedi.

Açılışta, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Tokat Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Turhal İlçe Başkanı Yücel Resuloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Şenol Ayten, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Ebubekir Altuntaş, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT