Turhal Girişimcilik Merkezi Projesi Hayata Geçiyor

Ekonomi

Turhal Belediyesi tarafından hayata geçirilecek "Turhal Girişimcilik Merkezi" projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2024 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projenin sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural arasında imzalandı.

Turhal Girişimcilik Merkezi, yerel girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli altyapıyı ve desteği sunarak bölgedeki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için önemli bir adım olacak. Uygulanacak teknik destek projesi ile merkezin örgüt yapısının kurulması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi, eğitmen ve danışman havuzu geliştirilmesi danışmanlık hizmetleri ile merkezde teknik kapasite oluşturulması ve personelin kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Ajansın TR83 Bölgesi'nde girişimcilik ekosistemini geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı. Son yıllarda bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Dicle, "Bölgesel kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda girişimcilik alanında sunduğumuz finansal ve teknik desteklerin, yerel düzeyde etkili sonuçlar doğurması için paydaşların iş birliği büyük önem taşıyor. Turhal Belediyesi'nin hayata geçireceği bu merkezin, başarılı projelere öncülük edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ise merkezin, bölge ekonomisinin güçlenmesine ve girişimcilerin önünü açacak bir yapı haline gelmesine katkı sağlayacağını belirtti. - TOKAT