Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek

19.04.2022 16:58
Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, imzalanan anlaşmayla Türk denizcilerine Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, imzalanan anlaşmayla Türk denizcilerine Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağlandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gemi insanı arzına küresel talep oluşturmak amacıyla Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) kapsamında anlaşma imzalanan ülke sayısının 36'ya çıkarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Finlandiya ile imzaladığımız anlaşma ile denizcilerimize Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağladık." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Şehitlikteki bayrakları çaldılar Son dakika haberi: Şehitlikteki bayrakları çaldılar Tunus açıklarında yarı batık hale gelen gemideki 4 Türk denizci kurtarıldı Tunus açıklarında yarı batık hale gelen gemideki 4 Türk denizci kurtarıldı

Denizcilik, Finlandiya, Gemi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek - Son Dakika


Son Dakika
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:03:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement