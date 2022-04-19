Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, imzalanan anlaşmayla Türk denizcilerine Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağlandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gemi insanı arzına küresel talep oluşturmak amacıyla Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) kapsamında anlaşma imzalanan ülke sayısının 36'ya çıkarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Finlandiya ile imzaladığımız anlaşma ile denizcilerimize Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağladık." ifadelerine yer verildi.