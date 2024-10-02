Türk Devletleri Ekonomik İşbirliği Çağrısı

Ekonomi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, her Türk devletinin farklı ekonomik zenginliği bulunduğuna dikkat çekerek, bu devletleri ortak hareket edip birbirini tamamlayan bir üretim sistemine geçmeye, ortak sanayi ve teknoloji bölgeleri planlamaya davet etti. Sadece hammadde zengini olmanın zenginleşmeye yetmeyeceğini kaydeden Çakır, "Bu zenginliğimizi üretime, ticarete, markalar oluşturmaya, girişimciliğe entegre etmeliyiz" dedi.

Rok Expo organizasyonunda Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 8 Türk devletinin ekonomik gücü ve 'Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"Aramızdaki ticareti kolaylaştırmalıyız"

Toplantıda söz alan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin iş dünyası olarak her türlü dayanışma ve işbirliğine hazır olduklarını söyledi. "Önce aramızdaki ticareti kolaylaştırmalı, daha sonra da tüm dünya pazarlarında birbirimizin köprüsü olmalıyız" diyen Çakır, başka pazarlarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak hareket etmeliyiz. Birbirimizin deneyimlerini paylaşmalı, birbirimizi tamamlayan bir üretim sistemine geçmeli, ortak sanayi ve teknoloji bölgeleri planlamalıyız. Sadece ham madde zengini olmak zenginleşmeye yetmez. Bunları; üretime, ticarete, markalar oluşturmaya, girişimciliğe entegre etmeliyiz. Her Türk devletlerinin farklı farklı ekonomik zenginlikleri var. Büyük bir nüfus var. Tüm Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi, artık Türk dünyasının hayal ettiğimiz o büyük Türk Dünyası Birliğine doğru gittiğinin en büyük işaretidir. Avrupa Birliğinin başarı hikayesini; siyasi, kültürel ve ekonomik bir Türk Devletleri Birliği kurmak adına bir örnek olarak kullanmalıyız. İşte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak görevimiz, Mersin'i bu büyük birliğin en etkin kentlerinden biri yapmak ve Mersin olarak bu birliğe en büyük desteği veren kent olmaktır."

"Hedef ortak marka oluşturabilmek"

Organizasyonun detayları hakkında bilgi veren Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva ve Türk Ticaret Fuarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Muhammed Arif Çetin, ardından merak edilen soruları yanıtladı. Türk devletlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının birbiriyle tanışıp ticari işbirliklerini artırmaları hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Aliyeva, "Ana amacımız bu firmaların birlikte hareket edip ortak markalar oluşturmasını sağlamak" diye konuştu. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğal kaynakların Türk devletlerinde bulunduğunu, Türk devletlerinin ihtiyacı olan gelişmiş imalat sanayine ise Türk firmaların sahip olduğunu kaydeden Çetin ise böylesi fuarlar aracılığıyla güç birliğine gidilebileceğini vurguladı. Yeni enerji hatları ve ulaşım kanallarıyla Türk coğrafyasının stratejik gücünün her geçen gün arttığına da dikkat çeken Çetin, birlikte kalkınma ve dünyayla entegrasyonu birlikte sağlamayı öncelediklerini söyledi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Afyon Milletvekili Zekeriya Aslan, yapılan çalışmalarla yeni bir Türk gücü oluştuğunu ifade ederek, "Hepimiz takip ediyoruz. Dünyada artık bazı oluşumların köhneleştiği bir dönemdeyiz. Yeni oluşumlar şart. Türk dünyasıyla birlikte bir devlet, bir millet olacağımızı düşünüyorum. Bu noktada Türklerin birleşmesi yolunda atılan her adımı destekliyoruz" ifadelerini kullandı. KKTC Başkonsolosu Özgür Ezel de Türk devletleri coğrafyasında güçlü bir işbirliği zemini bulunduğuna işaret ettiği konuşmasında, KKTC'nin bu birlikteliğe katacağı güce işaret etti.

Ticaret Bakanlığı himayesinde 7- 9 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek organizasyonda Türk devletlerindeki yatırım fırsatları, sorunlar ve çözümlerinin konuşulacağı konferanslar, forumlar B2B görüşmeleri ve Franchise toplantıları düzenlenecek. - MERSİN