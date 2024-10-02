Türk Devletleri Ekonomik İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Devletleri Ekonomik İşbirliği Çağrısı

Türk Devletleri Ekonomik İşbirliği Çağrısı

MTSO Başkanı Çakır, Türk devletlerinin ortak üretim ve ticaret sistemi kurmasını önerdi.

02.10.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, her Türk devletinin farklı ekonomik zenginliği bulunduğuna dikkat çekerek, bu devletleri ortak hareket edip birbirini tamamlayan bir üretim sistemine geçmeye, ortak sanayi ve teknoloji bölgeleri planlamaya davet etti. Sadece hammadde zengini olmanın zenginleşmeye yetmeyeceğini kaydeden Çakır, "Bu zenginliğimizi üretime, ticarete, markalar oluşturmaya, girişimciliğe entegre etmeliyiz" dedi.

Rok Expo organizasyonunda Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 8 Türk devletinin ekonomik gücü ve 'Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"Aramızdaki ticareti kolaylaştırmalıyız"

Toplantıda söz alan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin iş dünyası olarak her türlü dayanışma ve işbirliğine hazır olduklarını söyledi. "Önce aramızdaki ticareti kolaylaştırmalı, daha sonra da tüm dünya pazarlarında birbirimizin köprüsü olmalıyız" diyen Çakır, başka pazarlarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak hareket etmeliyiz. Birbirimizin deneyimlerini paylaşmalı, birbirimizi tamamlayan bir üretim sistemine geçmeli, ortak sanayi ve teknoloji bölgeleri planlamalıyız. Sadece ham madde zengini olmak zenginleşmeye yetmez. Bunları; üretime, ticarete, markalar oluşturmaya, girişimciliğe entegre etmeliyiz. Her Türk devletlerinin farklı farklı ekonomik zenginlikleri var. Büyük bir nüfus var. Tüm Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi, artık Türk dünyasının hayal ettiğimiz o büyük Türk Dünyası Birliğine doğru gittiğinin en büyük işaretidir. Avrupa Birliğinin başarı hikayesini; siyasi, kültürel ve ekonomik bir Türk Devletleri Birliği kurmak adına bir örnek olarak kullanmalıyız. İşte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak görevimiz, Mersin'i bu büyük birliğin en etkin kentlerinden biri yapmak ve Mersin olarak bu birliğe en büyük desteği veren kent olmaktır."

"Hedef ortak marka oluşturabilmek"

Organizasyonun detayları hakkında bilgi veren Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva ve Türk Ticaret Fuarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Muhammed Arif Çetin, ardından merak edilen soruları yanıtladı. Türk devletlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının birbiriyle tanışıp ticari işbirliklerini artırmaları hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Aliyeva, "Ana amacımız bu firmaların birlikte hareket edip ortak markalar oluşturmasını sağlamak" diye konuştu. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğal kaynakların Türk devletlerinde bulunduğunu, Türk devletlerinin ihtiyacı olan gelişmiş imalat sanayine ise Türk firmaların sahip olduğunu kaydeden Çetin ise böylesi fuarlar aracılığıyla güç birliğine gidilebileceğini vurguladı. Yeni enerji hatları ve ulaşım kanallarıyla Türk coğrafyasının stratejik gücünün her geçen gün arttığına da dikkat çeken Çetin, birlikte kalkınma ve dünyayla entegrasyonu birlikte sağlamayı öncelediklerini söyledi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Afyon Milletvekili Zekeriya Aslan, yapılan çalışmalarla yeni bir Türk gücü oluştuğunu ifade ederek, "Hepimiz takip ediyoruz. Dünyada artık bazı oluşumların köhneleştiği bir dönemdeyiz. Yeni oluşumlar şart. Türk dünyasıyla birlikte bir devlet, bir millet olacağımızı düşünüyorum. Bu noktada Türklerin birleşmesi yolunda atılan her adımı destekliyoruz" ifadelerini kullandı. KKTC Başkonsolosu Özgür Ezel de Türk devletleri coğrafyasında güçlü bir işbirliği zemini bulunduğuna işaret ettiği konuşmasında, KKTC'nin bu birlikteliğe katacağı güce işaret etti.

Ticaret Bakanlığı himayesinde 7- 9 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek organizasyonda Türk devletlerindeki yatırım fırsatları, sorunlar ve çözümlerinin konuşulacağı konferanslar, forumlar B2B görüşmeleri ve Franchise toplantıları düzenlenecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Uluslararası İlişkiler, Sefa Çakır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Devletleri Ekonomik İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:27:53. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Ekonomik İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement