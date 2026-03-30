Türk Eximbank ve Euler Hermes Arasında Anlaşma

Türk Eximbank ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ihracat kredi garantilerini uygulamakla görevli Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında reasürans anlaşması yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ve Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında kapsamlı bir reasürans anlaşması imzalandı.

Euler Hermes Aktiengesellschaft heyetinin Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanan anlaşmayla iki kuruluş arasındaki yakın işbirliğinin üçüncü ülkelerdeki projelerle derinleştirilmesi hedefleniyor.

Bir süredir iki kuruluş arasında devam eden görüşmeler neticesinde hayata geçirilen anlaşmayla iki ülke firmalarının birlikte üçüncü ülkelerde üstleneceği proje ve işlemlere reasürans yapısı altında eşgüdümlü ve ortak destek sağlanması öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında bir kuruluş tüm projeye yönelik sigorta desteği sunarken diğer kuruluş ise kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetlere ilişkin olarak reasürans sağlayacak.

Kuruluşlar arasında risk paylaşımının çerçevesini çizen anlaşma ile daha rekabetçi, hızlı ve esnek orta-uzun vadeli finansman çözümlerinin önünün açılması hedefleniyor.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, değişen küresel piyasa koşularında ihracat destek kuruluşları arası güç birliğinin önemine dikkati çekti.

Güney, Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından Almanya'nın ihracat destek kuruluşu Euler Hermes Aktiengesellschaft ile işbirliğini ilerletmekten memnuniyet duyduğunu aktararak, söz konusu işbirliğiyle Türk ve Alman firmalarının uluslararası projelerde birlikte daha etkili ve güçlü adımlar atmasına katkı sağlanacağını vurguladı.