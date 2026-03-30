Türk Eximbank ve Euler Hermes Arasında Anlaşma

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eximbank ve Euler Hermes, üçüncü ülkelerdeki projelerde işbirliği için reasürans anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ihracat kredi garantilerini uygulamakla görevli Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında reasürans anlaşması yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ve Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında kapsamlı bir reasürans anlaşması imzalandı.

Euler Hermes Aktiengesellschaft heyetinin Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanan anlaşmayla iki kuruluş arasındaki yakın işbirliğinin üçüncü ülkelerdeki projelerle derinleştirilmesi hedefleniyor.

Bir süredir iki kuruluş arasında devam eden görüşmeler neticesinde hayata geçirilen anlaşmayla iki ülke firmalarının birlikte üçüncü ülkelerde üstleneceği proje ve işlemlere reasürans yapısı altında eşgüdümlü ve ortak destek sağlanması öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında bir kuruluş tüm projeye yönelik sigorta desteği sunarken diğer kuruluş ise kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetlere ilişkin olarak reasürans sağlayacak.

Kuruluşlar arasında risk paylaşımının çerçevesini çizen anlaşma ile daha rekabetçi, hızlı ve esnek orta-uzun vadeli finansman çözümlerinin önünün açılması hedefleniyor.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, değişen küresel piyasa koşularında ihracat destek kuruluşları arası güç birliğinin önemine dikkati çekti.

Güney, Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından Almanya'nın ihracat destek kuruluşu Euler Hermes Aktiengesellschaft ile işbirliğini ilerletmekten memnuniyet duyduğunu aktararak, söz konusu işbirliğiyle Türk ve Alman firmalarının uluslararası projelerde birlikte daha etkili ve güçlü adımlar atmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:16:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.