Türk Girişimciler Uluslararası Arenada Öne Çıkıyor

11.03.2026 11:27
BTM Genel Müdürü Kul, Türk girişimcilerin uluslararası fuarlarda etkinliğinin arttığını belirtti.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, Türk girişimcilerin uluslararası alanda daha etkin olmaya başladıklarını belirterek, "Avrupa bizim bu yönümüzü belirli sektörlerde gördü. Ondan dolayı Türkiye'nin girişimcilik yönü çok daha fazla öne çıkıyor. Biz bunu uluslararası fuarlarda da görüyoruz." dedi.

Önder Kul, Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyanın önde gelen kompozit malzemeleri, ürünleri ve teknolojileri fuarı JEC World 2026'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Ticaret Odasının milli katılım organizasyonu altında BTM olarak fuarda Türk girişimcilerle birlikte yer aldıklarını söyledi.

Türk girişimcilerin uluslararası fuarlarda yer almalarının önemine dikkati çeken Kul, "Uluslararası fuarlar yavaş yavaş çehre değiştirmeye başladı. Eski konvansiyonel yapılarından her köşesinde bir startupın sunum yaptığı bir hale evrildiler. Dolayısıyla bu fuarlarda BTM ve benzeri kuluçka merkezlerinin önemi gitgide artıyor. Bu yıl da JEC World 2026'da 1400'den fazla startupın olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

BTM olarak bugüne kadar destek verdikleri girişimlerin Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkısına ilişkin Kul, şu ana kadar BTM olarak 11 binden fazla girişimciyi desteklediklerini ve 2,8 milyar dolarlık bir kümülatif portföy büyüklüğüne eriştiklerini ifade etti.

Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"400 milyon dolardan fazla direkt yatırıma ulaştık. Dolayısıyla bu da girişimcilik ekosisteminde çok ciddi bir katma değer oluşturdu. 10 yılda çok ciddi bir katma değer oluşturmuş olduk ve bunu da ücretsiz olarak, onlardan herhangi bir aidat ücreti, sunduğumuz hizmetlerin karşılığında bir para almayarak veya onlardan bir hisse almayarak gerçekleştiriyoruz."

"Avrupa bizim bu yönümüzü belirli sektörlerde gördü"

BTM Genel Müdürü Kul, destekledikleri Türk girişimcilerin uluslararası arenaya açılmasıyla gençlerin girişimci olmak adına heveslendiğini gözlemlediğini belirterek, yeni pazarlara ulaşabilecek genç girişimcileri de öne çıkartmaya çalıştıklarını anlattı.

Avrupa'daki şirketlerin ve yatırımcıların Türk girişimcilerine bakış açısının son yıllarda değiştiğini dile getiren Kul, "Bizim öncelikle şu anda en büyük gücümüz genç nüfusumuz. Genç nüfusun çok yüksek olduğu ve Avrupa'nın da yaşlandığını baz alırsak şu anda biz özellikle savunma sanayi gibi otomotiv sanayi gibi belirli dikeylerde de çok öne çıktık. Bunu da diğer sektörlere çok rahatlıkla yayacak çok genç nüfusumuz var. Türk girişimcileri uluslararası alanda daha etkin olmaya başladı. Avrupa bizim bu yönümüzü belirli sektörlerde gördü. Ondan dolayı Türkiye'nin bu yöndeki girişimcilik yönü çok daha fazla öne çıkıyor. Biz bunu uluslararası fuarlarda da görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimizin sunduğu teşviklerle beraber yani HIT-30 programı, teknoparklar, TEKMER'ler gibi teşvik mekanizmalarıyla ve Türkiye'nin cazip bir odak haline gelmesiyle sadece Türkiye'deki gençler değil, bölgemizde de çok ciddi bir şekilde çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. BTM olarak yakın zamanda ayrıca bir adım daha atarak Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin de kendi aralarından uygun girişimcileri seçerek aslında Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini, teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Türkiye'nin son yıllarda birçok sağlık girişimleriyle öne çıktığını vurgulayan Kul, kendilerinin aynı zamanda TÜBİTAK BİGG Programı yürütücüsü olduğunu ve oradan gelen taleplerin son zamanda sağlık girişimleri alanında daha fazla olduğunu anlattı.

Kul, Türkiye'nin çok iyi bir sağlık sistemi ve doktor altyapısının bulunduğuna dikkati çekerek, "Sadece sağlıktaki doktorların belki yoğunluklarından belki de bu sahaları yeni yeni keşfetmelerinden ibre yavaş yavaş kayıyor. Onu biz hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu yıl dahilinde de sağlık dikeyinde uluslararası bir program tasarladık. Dolayısıyla sağlık teknolojilerinde iyi olduğumuzu ve yakın zamanda parlayacağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

