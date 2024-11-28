Türk Hava Yolları, BIST Katılım Endeksi'nde Yer Almaktan Çıkıyor

Ekonomi

TÜRK Hava Yolları (THY) uygulamaya alınan yeni kriterlerden dolayı bazı iştiraklerinin kapsam dışı kalması nedeniyle 2024 yılının 6 aylık dönemi itibariyle hesaplanan BIST Katılım Endeksi'nde yer almayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul tarafından 2024 yılı ağustos ayında yayımlanan duyuru ile Danışma Kurulu'nun Standart ve Rehber'de yer alan kriterlerde önemli değişiklikler yaptığı ifade edilmiştir. Bu değişiklikler, Borsa İstanbul Katılım Endeksi'nde yer alan şirketlerin endekste kalma durumunu etkileyecek güncellemeler içermektedir. Yürütülen müzakereler neticesinde, kuruluşundan bugüne kadar Katılım Endeksi'nde yer alan Türk Hava Yolları, uygulamaya alınan yeni kriterler çerçevesinde sadece bazı iştirak şirketlerinin (müştereken kontrol edilen) kapsam dışında kalması nedeniyle, 2024 yılının 6 aylık dönemi itibarıyla hesaplanan BIST Katılım Endeksi'nde yer alamayacaktır. Başta hazine işlemleri olmak üzere, katılım finans sektörünün gelişmesi için faaliyetlerinde azami özeni gösteren Türk Hava Yolları, iştiraklerinin belirlenen yeni kriterlere uyumu için çalışmalarına başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler, ilerleyen endeks dönemlerinde yatırımcılarla paylaşılacaktır" denildi.