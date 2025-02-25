Türk İhracatçılar Fırsatları Değerlendiriyor

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyada ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek istediklerini belirtti.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, ana ihracat pazarı Almanya'daki seçim sonuçları, ABD'nin Kanada ve Meksika dışında Çin ve AB ülkelerine getirmeyi planladığı tarifeler ve Suriye'deki güncel durum nedeniyle ortaya çıkan fırsatların Türk ihracatçılar için önemli olduğunu vurguladı.

Türk ihracatçısının her daim çalışkan olduğunu aktaran Kileci, "Bizim hikayemizde hep bir aksiyon var, krizlerden fırsatlar oluşturma gayreti var. Bizim üretmek ve çalışmaktan başka yolumuz yok. Rakiplerimiz ya da pazarlarımızda bu durum böyle değil. Diğer ülkeler daha çok kendi dinamikleri ile ilerliyorlar. Bu da bizi kırılgan ya da hareketli durumlarda daha avantajlı hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu ortamlara alışık olduğunu vurgulayan Kileci, jeopolitik konum olarak Türkiye'nin avantajlı olduğunu, tüm dünya için önemli bir lojistik merkez olarak öne çıktığını dile getirdi.

ABD'nin Kanada ve Meksika dışında Çin ve AB ülkelerine getirmeyi planladığı tarifelerin tekstil sektörü açısından ortaya çıkaracağı fırsatlara dikkati çeken Kileci, şunları kaydetti:

"Fırsatlar, ihracatçıların karşısına her zaman çıkar. Böyle fırsatlar çıktığında da en doğru ve akılcı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bizim halihazırda ABD pazarına yönelik çeşitli faaliyetlerimiz mevcut. Türk tekstilini bu pazarda tanıtmak için hayata geçirdiğimiz 'Turkish Textile Network Turquality' projemizle ihracatımızda kalıcı artış sağlamayı hedefliyoruz."