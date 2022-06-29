Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti - Son Dakika
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti

29.06.2022 15:37

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun temmuz zammı görüşmesi öncesi konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti" dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

TÜRK-İŞ VE TİSK DE TOPLANTIDA YER ALIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor.

İŞÇİ VE İŞVERENLER ADINA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ SUNACAKLAR

Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

"SABİT GELİR, DAR GELİRLİ, EMEKLİ VE ÇALIŞANLAR EN BÜYÜK SIKINTIYI ÇEKEN KESİMLER"

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın enflasyonla birlikte 3 ay içinde eridiğini söyledi. Atalay konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Uzun yıllar sonra ilk defa asgari ücretle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Haziran ayı sonlarına doğru. Son 5 aydır enflasyonda olan yüksek artış özellikle gıdada olan yüksek artıştan kaynaklanan bir iş. Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 3600'ü uzun yıllar çalıştınız, düzenleme var. Asgari ücrette Ocak'ta güzel zam yaptık ama gıdadaki enflasyonla eridi. Sabit gelir, dar gelirli, emekli ve çalışanlar en büyük sıkıntıyı çeken kesimler. Savaş, kovid bitmedi biliyorum. Bizim burada son geçen hafta Cumhurbaşkanını ziyaretinin ardından bu toplantı organize edildi. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme yapılmasıdır."

YORUMLAR
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti - Son Dakika
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