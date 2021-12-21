Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' duyurdu.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN DÖVİZE GEÇMESİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK"

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" diye konuştu.

DÖVİZ KURUNDA SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 18.43 seviyelerini görerek tarihi bir rekor kıran dolar kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

DÜNYA BASINI ŞAŞKIN: LİRA BÜYÜK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Dünya basını yaşanan gelişmeyi ise çarpıcı ifadelerle son dakika olarak duyurdu. Londra merkezli haber ajansı Reuters, "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" ifadelerine verdi.

"ERDOĞAN OLAĞANÜSTÜ ADIMLARI AÇIKLADI"

ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg ise Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" denildi.