Türk mobilyası için Dubaili alıcılar sıraya girdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında artışla 86 milyon 270 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Birlik Ocak-Kasım döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26,5 artırarak 804 milyon 677 bin dolar ihracat yapmış oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 7 artış ve 20,2 milyon dolarla Irak'a yapılırken onu yüzde 2 artış ve 5,2 milyon dolarla Almanya, yüzde 22 artış ve 4,5 milyon dolarla İsrail takip etti. Son dönemde ikili ilişkilerin hızla güçlendiği Katar'a ihracat ise yüzde 758 artışla 2 milyon dolar seviyesine geldi.

Birlik Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artışla 55 milyon dolar mobilya, yüzde 21 artışla 13 milyon dolar keresteler, sandık, kafes ve palet, yüzde 0,5 artışla 11,5 milyon dolar kağıt, karton ve matbu yayınlar, yüzde 64,6 artışla 3,8 milyon dolar diğer ahşap mamuller ve yüzde 16,1 artışla 2,7 milyon dolar orman tali ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

Dubai'de Türk mobilyasına yoğun ilgi

Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE projesi kapsamında Dubai'de gerçekleştirdikleri yurt dışı pazarlama faaliyetinin çok başarılı geçtiğini belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, "Dubaili firmaların yoğun ilgisiyle karşılaştık. 250'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdiğimiz etkinliğin süresini Dubaili firmaların isteği doğrultusunda 1 saat uzattık. Körfez ülkelerinde pazar payımızı artırmamız için kritik öneme sahip Dubai'deki bu pozitif algı bizleri motive etti" dedi.

Önümüzdeki yıl yeni pazarlarda ihracatı artırmak için yoğun bir tanıtım faaliyeti planladıklarını söyleyen Kılıçer, " Kanada'dan Avusturalya'ya dünyanın 4 bir köşesine ticari heyetler düzenleyeceğiz. İhracatta yakaladığımız ivmeyi daha da artıracağız" dedi.

"Mobilya üretici yan sanayici birlikte çözüm geliştirmeli"

Son dönemde yaşanan hammadde ve aramalı teminindeki problemlerin aşılması için atılan adımların sektörde mağduriyetler de oluşturduğunun altını çizen Başkan Kılıçer, "Yan sanayinin ürettiği ürünlerin ihracı kayda bağlı ürünler kategorisine alınması kısa vadede mobilya üreticilerinin sorununu çözmüş gözüküyor fakat yan sanayide mağduriyetlere neden olmakta. Bir sektörün problemini çözerken onu besleyen diğer sektörlerin beklentilerini göz ardı etmeden ortak bir çözüm geliştirmek gerekli. Mobilya üreticileri, hammadde ve aramalı üreticileri ile bir araya gelip uzun vadede sektörün gücüne güç katacak ve önünü açacak çözümler geliştirmeli" şeklinde konuştu. - MERSİN