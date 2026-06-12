Türk Müteahhitler Kuzey Makedonya'da 2 Milyar Dolar Projeye İmza Attı - Son Dakika
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Türk Müteahhitler Kuzey Makedonya'da 2 Milyar Dolar Projeye İmza Attı

Türk Müteahhitler Kuzey Makedonya\'da 2 Milyar Dolar Projeye İmza Attı
12.06.2026 12:19
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Ticaret Bakanı Bolat, Türk müteahhitlerin Kuzey Makedonya'daki projelerle ekonomiye katkı sağladığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk müteahhitlik firmaları Kuzey Makedonya'da toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolar olan projeler üstlendi ve ülke ekonomisinin altyapı ve üstyapısına katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 45 projeyi başarıyla tamamladı." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ve DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.

Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın yüzyıllara dayanan tarihi bağ, kültürel yakınlık, karşılıklı güven ve güçlü halklar arası ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Bu köklü bağların siyaset ve diplomasinin çok ötesine uzanan, ticaret, yatırım, turizm, müteahhitlik, eğitim ve sanayi gibi alanları kapsayan kapsamlı bir ortaklık kurulmasına olanak sağladığını belirten Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yaklaşık 25 yıl önce serbest ticaret anlaşması imzaladığını kaydetti.

Bolat, "Bu anlaşma, yıllık ikili ticaret hacmimizin yaklaşık 100 milyon dolardan geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolara yükselmesinde son derece etkili olmuş, böylece ticaret hacmimiz neredeyse 10 kat artmıştır." dedi.

Türk müteahhitlik firmalarının Kuzey Makedonya'da toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan projeler üstlendiğini ve ülke ekonomisinin altyapı ve üstyapısına katkı sağlamak amacıyla 45 projeyi başarıyla tamamladığını belirten Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki uçuş sıklığının oldukça yüksek seviyede olduğunu, Türk Hava Yolları ve Makedon havayolu şirketleri arasındaki yoğun uçuş trafiğinin bu güçlü bağları gösterdiğine işaret etti.

Bolat güçlü ekonomik ve sosyal ilişkilerin, Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının önemli ölçüde artmasına katkı sağladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tamamı Türk sermayeli ya da Türk ve Kuzey Makedonyalı girişimcilerin ortaklığıyla faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin Türk şirketi, hizmetler, bankacılık, turizm, sanayi ve madencilik sektörlerinde Kuzey Makedonya ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca binlerce Kuzey Makedonya vatandaşı, Türk yatırımcıların işletmelerinde istihdam edilmektedir. Bankacılık sektöründe ise Türkiye'nin güçlü kuruluşlarından biri olan Halkbank, Kuzey Makedonya'da 49 şubesi ve yaklaşık 800 Kuzey Makedonyalı çalışanıyla önemli bir konuma sahiptir."

"Kuzey Makedonya, AB Büyüme Planı kapsamında çok önemli bir programdan yararlanacak"

Ticaret Bakanı Bolat, Kuzey Makedonya'nın ayrıca Batı Balkanlar için hazırlanan AB Büyüme Planı kapsamında çok önemli bir programdan yararlanacağını açıkladı.

Bu çerçevede ülkeye kalkınma ve altyapı projeleri için yaklaşık 750 milyon avro kaynak sağlanacağını belirten Bolat, Türk müteahhitlik şirketleri olarak, geçmişteki başarılı yatırımlar ve inşaat uygulamaları ışığında bu projelerin bir kısmını üstlenerek katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın dış ticaret ortakları arasında yedinci sırada yer aldığını hatırlatan Bolat, Türkiye'nin bu sıralamada daha üst seviyelere çıkmasını temenni ettiklerini belirtti.

Bolat, sözlerini şöyle tamamladı.

"Serbest Ticaret Anlaşmamızı e-ticaret ve hizmetler sektörü gibi yeni alanları kapsayacak şekilde genişletmek ve iki ülke arasındaki tarım ürünlerine yönelik tercihli ticaret düzenlemelerini artırmak için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Türk ekonomisine ilişkin bazı göstergeleri paylaşmak gerekirse; Türkiye ekonomisi son 22 çeyrektir kesintisiz büyümektedir. Geçtiğimiz yıl sonunda gayrisafi yurt içi hasılamız 1,6 trilyon doların üzerine çıkmış, kişi başına düşen gelirimiz ise 18 bin dolara ulaşmıştır. Türkiye satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda. Mal ticaretinde yıllık dış ticaret hacmi 396 milyar doları aştı. Hizmetler ticaretimiz yaklaşık 180 milyar dolara ulaşmıştır."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Makedonya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Kuzey Makedonya'da 2 Milyar Dolar Projeye İmza Attı - Son Dakika

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