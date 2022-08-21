Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti

21.08.2022 09:09
Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti

Türk tekstilinin duayen isimlerinden biri olan Adanalı sanayici Hilal Atilla Aksöz, hayatını kaybetti.

Türk tekstilinin duayen isimlerinden biri olan Adanalı sanayici Hilal Atilla Aksöz, hayatını kaybetti.

Pamuktan konfeksiyona kadar tekstilin her alanına hakim olan, bu sektörün dev yatırımlarında yöneticilik yapan, yatırımlar kazandıran Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş yıllarından itibaren bölgenin sorunlarının çözümüne önemli katkılar sunan, müteşebbis heyetlerde yer alan, 2010 yılından 2022 yılına kadar Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Hilal Atilla Aksöz, renkli kişiliği ve yardımseverliği ile de tanınıyordu. Adana Tenis ve Dağcılık Kulübü eski başkanı da olan Aksöz'ün ölümü iş dünyasında üzüntüye yol açtı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Aksöz"ün ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederken, "Bölgemizin kuruluşundan bugüne önemli hizmetler veren Hilal Ağabeyimiz, 1990'lı yıllarda bizim firmamızın da bölgede yer almasına öncülük etmişti. Kendisini her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Başımız sağ olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Hilal Atilla Aksöz, 79 yaşındaydı.

Aksöz'ün cenazesi 22 Ağustos Pazartesi günü ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığında toprağa verilecek. - ADANA

YORUMLAR
500
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2) Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
00:18 Mardin'deki TIR faciasında her geçen saat bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 20'ye yükseldi
00:18 Vatandaşa bir kötü haber de benzinden geldi! Litresi 21 liranın üstüne çıkacak
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 09:09:08. #1.13#
SON DAKİKA: Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement