Türk Telekom, 1 Tbps Optik İletim Testi Yaptı

Ekonomi

Türk Telekom, Nokia ile birlikte yeni nesil DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) teknolojisini kullanarak uzun mesafelerde saniyede 1 terabit (Tbps) optik iletim hızı testini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, geleceğin iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil teknolojiler üretmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kapasiteli veri trafiğinde, verimlilik, kapasite ve güvenilirlik gibi birçok açıdan fayda sağlayacak yeni nesil veri iletim teknolojisine yönelik çalışmalar gerçekleştiren şirket, internet ve veri iletiminde önemli bir gelişme olarak kabul edilen uzun mesafelerde 1 Tbps optik iletim hızı testini yaptı.

Denemede 1 Tbps hızına başarıyla ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde artan veri hızı ihtiyaçlarına cevap verebilecek faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, daha kolay yönetilebilir ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi çalışmaları da sürdürdüklerini aktardı.

Bireysel ve kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına en iyi hizmeti vermek adına şebekelerini en gelişmiş fiber optik teknolojilerle güçlendirdiklerini kaydeden Orhan, "Dijital dönüşüm yolcuklarında tüm kullanıcılarımızı bugüne olduğu gibi geleceğe de hazırlıyoruz. Geleceğin iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni nesil veri iletim teknolojileri, dijital iş süreçlerinin yürütülmesine birçok açıdan katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Orhan, İstanbul ve Ankara arasında 1 Tbps hızında veri aktarımı gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bu yüksek hızları sağlayan teknolojilerin dijital oyun, otomotiv, enerji, tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık ve üretim gibi sektörlerde iş süreçleri daha hızlı hale getirerek, verimliliği arttırması hedeflenmekte." açıklamasını yaptı.

Nokia Türkiye Genel Müdürü Erensoy Bilgin de altıncı nesil süper-coherent Photonic Service Engine (PSE-6s) teknolojisinin devasa ölçeklerde veri iletimi yaparken enerji verimliliğini en üst düzeye çıkardığına işaret etti.

PSE-6s ile birlikte, veri aktarımını hızlı ve minimum enerji kullanarak yapabilen bir çözüm sunduklarını belirten Erensoy, Türk Telekom ile birlikte bu önemli başarıya ulaşmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.