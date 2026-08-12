Türk Telekom'dan Gayrimenkul Değerlendirme Kararı

Türk Telekomünikasyon AŞ, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin gayrimenkul portföyünün değerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla, yıllık olarak bağımsız değerleme kuruluşları tarafından değerleme çalışmalarının gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak çalışmayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır."