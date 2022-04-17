Türk Telekom ile akıllı şehirlerde verimlilik artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Telekom ile akıllı şehirlerde verimlilik artıyor

17.04.2022 10:19
Türk Telekom ile akıllı şehirlerde verimlilik artıyor

Türk Telekom, Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile sunduğu hizmetlerle 13 kentteki belediyelere bugüne kadar elektrikte yüzde 40'a, sulamada yüzde 30'a varan oranlarda kaynak tasarrufu sağladı.

Türk Telekom, Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile sunduğu hizmetlerle 13 kentteki belediyelere bugüne kadar elektrikte yüzde 40'a, sulamada yüzde 30'a varan oranlarda kaynak tasarrufu sağladı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, daha yaşanabilir kentlerin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom, Verimlilik Haftası'nda yaptığı açıklamada, akıllı şehircilik konusundaki çalışmalarını duyurdu.

Türk Telekom, Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik alanlarında 13 kentte hayata geçirdiği 6 başlıkta; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sundu. Trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlayan Türk Telekom'un 5G, yapay zeka ve IoT teknolojileriyle desteklediği çözümler sayesinde belediyeler bugüne kadar elektrikte yüzde 40'a, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf yaptı.

Şirketin akıllı şehircilik alanındaki yenilikçi yaklaşımı; trafik, karbon salımı ve yakıt tasarrufu gibi alanlarda da etkin faydalar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Elazığ'da hayata geçirilen proje 2021'de trafikte bekleme süresinin yaklaşık yüzde 33 azalmasına, sürücülerin günlük toplam akaryakıt tüketimi tasarrufunun da ortalama 4 bin 982 litreye ulaşmasına katkı sağladı.

Mersin'deki Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması 2021'de günlük yaklaşık 11 bin 694 litreye denk gelen akaryakıt tasarrufuna ve yaklaşık 19,5 ton daha az karbondioksit salımına destek oldu.

Türk Telekom, kaliteli ve güvenli şehir yaşamına dair çalışmalarının yanı sıra akıllı tarım alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, sulama, ekim alanı, sera yönetimi gibi uzaktan kontrol ve takip sistemlerinin yanı sıra akıllı traktör gibi yenilikçi uygulamalarına devam ediyor.

Tarımsal faaliyetlerin verimliliğinin artırılmasının ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleyen Türk Telekom, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesini sağlıyor.

YORUMLAR
500
Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı Kayseri'de kablo ve TCDD'ye ait malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı Kayseri'de kablo ve TCDD'ye ait malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Verimlilik Haftası, Türk Telekom, Akaryakıt, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ile akıllı şehirlerde verimlilik artıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:25:13. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom ile akıllı şehirlerde verimlilik artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement