Türk Telekom'un Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Türk Telekom'un 31 Mart'ta yapılan Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, 4 milyar 954 milyon 565 bin TL temettü dağıtılacağı açıklandı.

Türk Telekom'un 31 Mart 2022'de yapılan Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: " Türkiye'nin değeri ve lider telekomünikasyon şirketi Türk Telekom olarak, yeni yönetim kurulumuz ile Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlayarak, milletimiz için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonumuza güç katacak yönetim kurulu üyelerimizin, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyoruz."

Şirket hissedarlarına temettü dağıtımına ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Sayan, "Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylandığı üzere toplam brüt 4 milyar 954 milyon 565 bin TL nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir" dedi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeleri:

A Grubu Hissedar Tarafından Aday Gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

Mahmut Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cengiz Yaviloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Önal, Yönetim Kurulu Üyesi

Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyesi

Metin İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi

B Grubu Hissedar Tarafından Aday Gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yiğit Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi

Selim Dursun, Yönetim Kurulu Üyesi

Enver İskurt, Yönetim Kurulu Üyesi

C Grubu İmtiyazlı Hisseyi Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyesi:

Dr. Ömer Fatih Sayan, Yönetim Kurulu Başkanı - İSTANBUL