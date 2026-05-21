Türkiye 2025'te 33 Milyon Dolar Bal İhracatı Yapacak

21.05.2026 14:59
TAB Başkanı Demir, 2025'te 97 bin ton bal üretimi ve 10 bin ton bal ihracatı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, "2025 yılında yaklaşık 97 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 10 bin tonunu ihraç etme şansımız oldu. Yaklaşık 33 milyon dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi." dedi.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğini ziyaret eden TAB Başkanı Demir, birlik başkanı İbrahim Durmuş'tan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Birliğe ait bal dolum tesisini de gezen Demir, yaptığı açıklamada, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Sakarya, Şanlıurfa ve Amasya birlik başkanlarıyla birlikte kente geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin arıcılık alanında önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Demir, "Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci sırada, Avrupa'da açık ara birinci sırada yer alıyor. 2025 yılında yaklaşık 97 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 10 bin tonunu ihraç etme şansımız oldu. Yaklaşık 33 milyon dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretli ürünlerin önemine dikkati çeken Demir, Türkiye'nin yaklaşık 40 coğrafi işaretli bal ürününe sahip olduğunu, bu ürünlerle uluslararası pazarda daha güçlü yer edinmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Balın yanı sıra propolis, polen, arı sütü ve arı zehri gibi katma değerli ürünlere de yöneldiklerini belirten Demir, arıcıların gelir seviyesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Demir, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon arı kolonisi bulunduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2025 yılında 8,9 milyon koloniye destek verildiğini ifade etti.

Artvin'de yaklaşık 1350 aktif arıcı ile 125 bin canlı koloni bulunduğunu dile getiren Demir, kentte yıllık 600 ila 1000 ton arasında bal üretimi yapıldığını, bunun da yaklaşık 200-250 tonunu kestane balının oluşturduğunu belirtti.

Kafkas arısının Türkiye'nin en önemli genetik kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kafkas arısı bizim en değerli genetik kaynaklarımızdan birisi. Ardahan arısı çalışmaları her geçen gün devam ediyor. Gen merkezleri oluşturuldu. Biz de Türkiye Arıcılar Birliği olarak Kafkas arısına sahip çıkarak, gerekli ıslah çalışmalarını yaparak Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de, Karadeniz hattında bu materyalin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Artvin üreticilerimizden de kendi arılarına sahip çıkıp, genetiğin, genin bozulmaması için kendi arılarına sahip çıkmasını tavsiye ediyoruz."

İklim değişikliğinin arılar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade eden Demir, "İklim değişikliği ani hava ısınmalarıyla, ani hava soğumalarıyla beraber arılarımızda ciddi hastalıklar oluşturuyor. Mesela bugün Artvin'de kireç hastalığının yoğun olduğunu öğrendik. Bu da nemden dolayı kaynaklanıyor. Arıcılarımızın kendi genetiğine sahip çıkarak bu sorunu da aşacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

