Türkiye Cam Sektörü İhracatını Artırmayı Hedefliyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tansu Kumru, cam sektörünün ihracatının geçen yıl yüzde 52 artışla 1,6 milyar doları aştığını belirterek, yeni hedeflerinin, katma değerli ürünlerle hem ihracat miktarını hem de birim fiyatını artırmak olduğunu ifade etti.
Türkiye cam sektörü, çalıştay etkinliğinde bir araya gelerek fırsatlar, zorluklar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kumru, "Cam sektörü 2023 sonunda ihracatını yüzde 52 yükselterek 1,6 milyar doların üzerine çıkardı. İhracat birim fiyatını yüzde 8 artıran sektör, yeni yılda pazar hakimiyetini genişleterek hem miktar hem de birim fiyatını artıracak." ifadesini kullandı.
Kumru, "Birim fiyatında dolar bazında yakaladığımız yüzde 8'lik artış, ihracatımızda katma değerli ürünlerin payının hızla arttığını gösteriyor. Yüzde 79 yerli katma değer oranıyla ülkemizin cari açığının azaltılmasına çok önemli katkılar sağlayan sektörlerden biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek için teknoloji, ürün geliştirme, karbon ayak izini azaltma, dijitalleşme ve kapasite artırma odaklı yatırımları aralıksız sürdürdüklerini belirten Kumru, sektörün, müşteriyi odağa alarak ihtiyaca yönelik ürün üretmeyi ve AR-GE üssü haline gelmeyi hedeflediğini ifade etti.
Kumru, şunları kaydetti:
"ABD gibi tüketimin yüksek olduğu pazarlar ile Afrika ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanmalıyız. Pandemi döneminde olduğu gibi günümüz itibarıyla dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler, ülkeler arasında rekabette değişen dengeler sektörümüz için yeni kapılar açabiliyor. Sektör olarak ihracat pazarlarındaki tüm fırsatları değerlendirebilecek kapasiteye, deneyime, ürün çeşidine ve hizmet seviyesine sahibiz."
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