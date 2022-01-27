TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu: (3)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz." dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte, bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğunu söyledi.

Son aylarda bunlara ek olarak, döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışlarının önemli rol oynadığına dikkati çeken Kavcıoğlu, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlarla sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımların sonuçlarına ek olarak, arz-talep uyumsuzlukları ve tedarik süreçlerindeki aksaklıkların kademeli olarak azalmasıyla önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz." diye konuştu.

"Ticari ve bireysel kredileri yakından takip ediyoruz"

Enflasyonu artıran arz-talep uyumsuzlukları ve kapasite kısıtlarının ortadan kaldırılmasını ve cari işlemler dengesindeki eğilimin güçlenmesini önemsediklerini vurgulayan Kavcıoğlu, "Bu bağlamda, ticari ve bireysel kredileri yakından takip ediyoruz. Ekonomiye sağlanan kaynakların, etkin bir biçimde, amacına uygun faaliyetlere yönlendirilmiş olmalarını sürdürülebilir fiyat istikrarı için gerekli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, alınmış kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreğiyle birlikte yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz." bilgisini verdi.

"Liralaşma Stratejisi, TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından"

Bu kapsamda "Liralaşma Stratejisi"nin TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, bu stratejinin yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulduğunu bildirdi.

Kavcıoğlu, söz konusu strateji kapsamında Merkez Bankasının bir dizi uygulamayı yakın zamanda hayata geçirdiğini anımsatarak, "2021 yılı Aralık ayında yabancı para ve altın mevduatların Türk lirasına dönüşümü desteklenerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde bir adım atılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığının tamamlayıcı ürünüyle döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikası aktarım mekanizması etkinliği açısından, fonlama miktarı, kullanılan araçlar, dağılım, vade ve teminat yapısı gibi likidite yönetimi unsurlarının önem arz ettiğini belirten Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, mevcut Türk lirası likidite yönetiminin temel bileşenleri olan açık piyasa işlemleri ve swap işlemlerinin büyüklüğü, toplam fonlamadaki payları, imkan bazında dağılımı ve teminatlandırma yapısı 'Liralaşma' stratejisi kapsamında gözden geçirilmektedir. Reel sektöre finansal sistem tarafından sağlanan kredilerin belirlenmiş amaçlarına uygun kullanımı, söz konusu buluşmanın finansal istikrarı güçlendirmesi dolayısıyla Türk lirasının temellerinin sağlamlaştırılması açısından elzemdir."

"Odak, finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacak"

TCMB'nin ihracatı ve yatırımları, reeskont ve yatırım taahhütlü avans kredileri yoluyla desteklediğini aktaran Kavcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bir yandan hedefli kredilerle ihracat ve cari dengeyi, yatırımları ve istihdamı destekleyerek diğer yandan kredi büyümesini dengeli bir bileşimle istikrarlı kılacak adımları atarak fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde tesis edilmesine katkı sunacağız. Merkez Bankasının politika gözden geçirme sürecinde liralaşma stratejisi çerçevesinde, yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır."

(Bitti)