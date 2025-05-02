Türkiye'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 4,7 Arttı

2024'te Türkiye'nin çiğ süt üretimi 22,5 milyon tonla yüzde 4,7 artış gösterdi.

02.05.2025 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023'te 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024'te yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4, manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 93,6'sını inek sütü, yüzde 4'ünü koyun sütü, yüzde 2,1'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

Tarımsal işletmeler tarafından 2024'te üretilen çiğ sütün yüzde 57,7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine, yüzde 18,3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı gibi yerlere satıldı.

Üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u "hane halkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı. Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8, hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.

Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluştururken kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı yüzde 2 olarak hesaplandı.

Türkiye'de 2023 ve 2024 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:

20232024
İnek sütü19.961.90821.040.442
Manda sütü43.02558.122
Koyun sütü933.576906.945
Keçi sütü543.058482.247
Toplam21.481.56722.487.757

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.