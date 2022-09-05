Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 980 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 357 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 489 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 847 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 980 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 757 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.