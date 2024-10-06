Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 731 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 285 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 676 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 731 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile doğal gaz ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 863 megavatsaat elektrik ihracatı, 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.