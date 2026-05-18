Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 835 bin 583 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 628 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 825 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 983 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,3 ile güneş santralleri ve yüzde 10,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 790 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 994 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.