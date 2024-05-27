Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 751 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 317 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 08.00'de kaydedildi. Rüzgar santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu. Türkiye, dün 5 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı ve 10 bin 13 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

27.05.2024 09:59
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Türkiye'de dün günlük bazda 751 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 317 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 931 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 805 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 751 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 317 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 13 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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