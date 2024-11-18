Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 826 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 391 megavatsaat oldu.

18.11.2024 10:46
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Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 391 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 110 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 866 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 391 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 12??????? megavatsaat elektrik ihracatı, 6 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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