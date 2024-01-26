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Türkiye'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Değişti - Son Dakika
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Türkiye'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 artış yaşandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi 116,8, perakende ticaret sektöründe 115,6 ve inşaat sektöründe 90,9 olarak belirlendi.

Türkiye\'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Değişti
26.01.2024 - 09:55,
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Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Değişti - Son Dakika
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