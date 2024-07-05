Türkiye'de İkinci El Lüks Otomobillerin Avrupa'ya Göre Fiyatları Dikkat Çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İkinci El Lüks Otomobillerin Avrupa'ya Göre Fiyatları Dikkat Çekti

Türkiye'de ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyatları dikkat çekiyor. Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini marka araçların aynı modelleri Türkiye'de 4 katı fiyata satılıyor. İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ederken, Türkiye'deki fiyat farkları göze çarpıyor. Örnek olarak, Almanya'da 120 bin euro'ya satılan bir Ferrari Türkiye'de 15,5 milyon liraya ilan ediliyor. Aynı şekilde Aston Martin ve Lamborghini gibi markaların fiyatları da Türkiye'de oldukça yüksek.

05.07.2024 09:55
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Türkiye'de ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyatları dikkat çekti. Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini marka araçların aynı modelleri Türkiye'de 4 katı fiyata satılıyor.

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluk neredeyse her gün gündeme geliyor. Oto galeri esnafları araçların ellerinde kaldığını, piyasanın gittikçe kötüleştiğinden şikayet ediyor. İlan sitelerinde bireysel satış ilanları da artıyor.

Bu dönemde ikinci el 'lüks' otomobildeki fiyat farkları karşılaştırıldı. Almanya'nın Dusseldorf şehrinde bulunan en işlek ikinci el otomobil galerisindeki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar arasında fark göze çarptı. Aynı model aynı yaştaki ikinci el araçlar Türkiye'de 4 katı fiyata satışa sunuluyor.

İkinci el Ferrari 15,5 milyon lira

Örnek olarak 2003 Ferrari 575M Maranello model araç Almanya'da 120 bin euro'ya (4,2 milyon lira) alıcı ararken, Türkiye'deki aynı model araç 15,5 milyon lira olarak ilana konuluyor. Diğer bir örnek Aston Martin'de görüldü. V8 Vantage model araç Almanya'da 100 bin euro'yken (3,5 milyon lira) Türkiye'deki ilan sayfasında 13,8 milyon liraya satılıyor.

Lamborghini'ye 40 milyon lira isteniyor

Başka dikkat çeken araç ise, herkesin hayallerini süsleyen Lamborghini'de görüldü. Aventador LP700-4 model araç 285 bin euroya (10,1 milyon lira) alıcı bekliyor. Türkiye'de aynı araç için neredeyse 40 milyon lira isteniyor.

Sıfırları Haziran ayında birer adet satıldı

Öte yandan ODMD'nin açıkladığı otomobil pazarı verilerine göre Türkiye'de Haziran ayında sıfır olarak 1 adet Ferrari, 1 adet Aston Martin ve 1 adet Lamborghini marka araç satıldı. Ocak-Haziran döneminde ise 12 adet Ferrari, 10 adet Lamborghini ve 8 adet Aston Martin yeni kullanıcısıyla buluşturuldu.

Genel olarak otomobil satışları ise, Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aston Martin, Lamborghini, Almanya, Ferrari, Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İkinci El Lüks Otomobillerin Avrupa'ya Göre Fiyatları Dikkat Çekti - Son Dakika

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