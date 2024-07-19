Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 34,4 azalarak 6 bin 606, kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalışla 2 bin 22 oldu.
???????Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 34,4 azalışla 10 bin 72'den 6 bin 606'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalarak 2 bin 22'ye düştü. Mayıs ayında 2 bin 759 şirket kapanmıştı.
Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 artış gösterdi.
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Haziranda Yüzde 34,4 Azaldı - Son Dakika
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