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"Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu" ATO'da gerçekleştirildi - Son Dakika

"Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu" ATO'da gerçekleştirildi

02.12.2021 16:48
"Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu" ATO'da gerçekleştirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Döviz kazandırıcı veya döviz harcamalarını azaltıcı her türlü çalışma bugünkü ortamda bizim için önceliklidir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Döviz kazandırıcı veya döviz harcamalarını azaltıcı her türlü çalışma bugünkü ortamda bizim için önceliklidir. Bunlar makro ekonomik istikrarımıza katkıda bulunan çalışmalardır." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) iş birliğinde, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla "Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu" ATO'da gerçekleştirildi.

Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin bu yıl çift haneli büyüme rakamına doğru gittiğini ifade etti.

Uzun vadeli yatırımın, faiz dışı unsurların cazibesinden dolayı gelmesini ve Türkiye'deki ekonomik şartları iyileştirmeye katkıda bulunmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Bu çerçevede hükümetimiz yatırımcılara çok daha elverişli bir ortam oluşturmak anlayışı içinde hareket ediyor. Para ve maliye politikalarıyla, yapısal reformlarla ve adalet sistemindeki iyileştirmelerle çok boyutlu bir şekilde yatırım ortamını iyileştirme ve bu iyileşen ekonomik ortam çerçevesinde daha fazla sermayeyi ülkemize cezbetme anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu madenlerde arz güvenliğinin sağlamasının önemine işaret eden Yılmaz, "Dünyanın değişik bölgelerine mutlaka yatırım yapmalıyız. Arama ve madencilik faaliyetleri yapmalıyız. Bunun da bizim kalkınmamıza önemli katkısı olacaktır." dedi.

Son dönemlerde doğal gaz ve altın gibi döviz kazandırıcı alanlarda sağlanan ilerlemeyi takdirle karşıladığını anlatan Yılmaz, "Döviz kazandırıcı veya döviz harcamalarını azaltıcı her türlü çalışma bugünkü ortamda bizim için önceliklidir. Bunlar makro ekonomik istikrarımıza katkıda bulunan çalışmalardır." ifadelerini kullandı.

"Madencilik sektörüne büyük görev düşüyor"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da dünyanın, yeşil dönüşümle enerji alanında önemli bir faz değişimi içerisindeyken Türkiye'nin bu değişime kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Enerji ihtiyacının yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanmasının önemini dile getiren Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Üretimimiz için rekabetçi, sürdürülebilir ve güvenilir enerji temininin sağlanması noktasında milli gelirimizin yüzde 1,2'sini oluşturan madencilik sektörüne de büyük görev düşüyor. Madenler, özellikle savunma sanayii, otomotiv gibi sektörlerdeki kullanım alanı dikkate alındığında, gelecek dönemde cari açığın azaltılması hedefinde stratejik bir rol oynayacak. Yerli kaynaklarımızı hassasiyetle kullanarak çevreye duyarlı tesislerin kurulması, mevcut tesislerimizin yeşil dönüşüme uyum sağlayacak şekilde yenilenmesi için nitelikli Ar-Ge çalışmalarının hayata geçirilmesi ve gelişen teknolojiyle birlikte madencilik sektörünün de rekabetçi gücünün artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Cevdet Yılmaz, Türkiye, Döviz, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu' ATO'da gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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