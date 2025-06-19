Türkiye Dijital Dünyada Güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin dijital dünyada pasif kullanıcı olmadığını belirterek, vizyon belirleyen, hedef koyan kendi uydusunu üreten önemli bir aktör olduğunu bildirdi.

Sayan, TÜRKSAT tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nun kapanışında yaptığı konuşmada, etkinlikte Türkiye'nin dijital bağımsızlığına yön verecek bir kırılma noktasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Forumun aynı zamanda bir vizyon deklarasyonu olduğuna işaret eden Sayan, "Burada yalnızca bir teknolojiden değil ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada, aynı zamanda bir iddiadan da söz ediyoruz. Türkiye dijital dünyada pasif bir kullanıcı değildir. Vizyon belirleyen, hedef koyan, kendi uydusunu üreten önemli bir aktördür. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli üretim vizyonu doğrultusunda ve Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde her geçen gün somut adımlar atan icraatlarıyla, adından söz ettiren küresel bir güçtür." ifadelerini kullandı.

Sayan, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla, yüzde 84 yerli ekipman kullanarak geliştirilen TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldiğini anımsattı.

" Türksat'ın yeni haberleşme uydusu stratejik bir hamle"

Forum'da TÜRKSAT 7A'ya ilişkin protokolü de imzaladıklarını belirten Sayan, "Türkiye'nin artan dijital kapasitesine, genişleyen veri ihtiyaçlarına ve stratejik iletişim ihtiyaçlarına cevap verecek olan TÜRKSAT 7A daha yüksek veri kapasitesi, daha geniş kapsama alanı, daha gelişmiş frekans ve kapasite yönetimiyle bir teknolojiden çok daha fazlasını ifade ediyor. Türksat'ın yeni haberleşme uydusu, Türkiye'nin dijital bağımsızlığını güçlendiren bir araç, bir platform ve aynı zamanda stratejik bir hamle." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, Forumun, Türkiye'nin gelecekteki dijital altyapısını birlikte kurgulamaları için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Forumda bugün gerçekleştirilen panel oturumlarında kamu ve özel sektörün temsilcilerinin bir araya geldiğini söyleyen Sayan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dijital geleceğine yön veren, ışık tutan görüş ve değerlendirmeleri aktardılar. Kısacası bizi geleceğe taşıyacak çok önemli adımlardan birini bugün burada atmış olduk stratejik vizyonumuzu ortaya koyduk. Özellikle bugünkü sosyopolitik ortamda, güney sınırlarımızın az ötesinde olanı biteni hep birlikte izliyoruz. Kendi uydunuz, füzeniz, savunma sanayiniz, iletişim altyapısınız yoksa, konumunuz ve haberleşmeniz herkes tarafından biliniyor. Gizli hiçbir belgeniz kalmıyor. Bugünkü toplantının böyle kıymetli zamanda olması bizim için çok anlamlı. Bu gibi organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Ülkemizin potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bu gibi organizasyonlar gösteriyor."