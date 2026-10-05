Türkiye dün 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretip 23 bin 802 megavatsaat ihraç etti - Son Dakika
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Türkiye dün 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretip 23 bin 802 megavatsaat ihraç etti

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Türkiye'de dün 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 798 bin 480 megavatsaat oldu; en yüksek tüketim 38 bin 587 megavatsaatle 20.00'de kaydedildi. Üretimde yüzde 20,2 payla rüzgar ilk sırada yer aldı, 23 bin 802 megavatsaat elektrik ihraç edildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 587 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 509 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 480 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 802 megavatsaat elektrik ihracatı, 989 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiSon Dakika

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