Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Sarsılmaz" dostluk tabancaya işlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Sarsılmaz" dostluk tabancaya işlendi

17.05.2022 09:33
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Sarsılmaz" dostluk tabancaya işlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Sarsılmaz'ın Düzce tesislerinde üretilen altın kaplamalı SAR9 model tabanca hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Sarsılmaz'ın Düzce tesislerinde üretilen altın kaplamalı SAR9 model tabanca hediye etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, Aliyev'e Türk töresinde dostluk nişanesi olarak bilinen tabanca takdim etti.

Üzerinde el yazısıyla "Karabağ Fatihi" yazan, tamamen yerli ve milli olan Sarsılmaz'ın özel işlemeli, altın kaplamalı SAR9 tabancasında ayrıca "2 Devlet, Tek Millet" sloganı ile Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yer aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü Türkiye'nin Özgün Yerli Tabanca Projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından üretilen SAR 9 modeli, Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm testlerini açık ara birincilikle bitirerek Türkiye'nin özgün ve yerli tabancası seçildi.

Görev tabancası SAR9 en zorlu şartlarda hedefi bulmak için tasarlandı. Kullanım kolaylığı ve hafif yapısıyla benzerlerinden ayrılan SAR 9, üstün nitelikli polimer gövdeye sahip.

9 milimetrenin tüm avantajlarını sunan SAR 9, ayrıca farklı el tiplerine uyum sağlaması amacıyla değiştirilebilir kabza kapakları (S-M-L) ve sırtlıklarının yanı sıra gövde üzerinde bulunan aksesuar rayı sayesinde kullanıcısıyla uyum sağlıyor.

İğne ve tetik emniyeti de bulunan SAR 9, güven duygusu ve konforu bir arada sunuyor.

YORUMLAR
500
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti! Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti! Tatvan'da 'Uluslararası Muay Thai Galası' yapıldı (2) Tatvan'da 'Uluslararası Muay Thai Galası' yapıldı (2)

Rize Artvin Havalimanı, Azerbaycan, Türkiye, Silah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'Sarsılmaz' dostluk tabancaya işlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Şebeke borusu patladı! Halk otobüsü su dolu çukura düştü
09:40 SADAT ortaklarından Mehmet Naci Efe: Devletin silahlarını Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği ülkelere satıyoruz
09:38 Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı
09:33 Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan hayatını kaybetti
09:13 Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
09:10 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?
09:08 Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!
08:58 Benzine zam: Litre fiyatı 23 lira sınırına dayandı
08:54 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
08:52 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 09:53:26. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Sarsılmaz" dostluk tabancaya işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement