Türkiye ile Filipinler Arasındaki Ticaret Hacmi 400 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye ile Filipinler Arasındaki Ticaret Hacmi 400 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye ile Filipinler Arasındaki Ticaret Hacmi 400 Milyon Dolara Ulaştı
25.06.2026 12:19
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Gürsel Baran, Türkiye ile Filipinler arasındaki dış ticaretin 400 milyon doları aştığını duyurdu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ülkemizden Filipinler'e 166 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, ithalatımız 275 milyon dolar düzeyinde seyretti. Böylece dış ticaret hacmimiz toplamda 400 milyon doları aştı" dedi.

Filipinler Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr. ve Üçüncü Katip Emile Josef B. Garcia, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran'ın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

"Dış ticaret hacmimiz toplamda 400 milyon doları aştı"

Türkiye ile Filipinler arasında 2022 yılında savunma sanayi ihracatı nedeniyle toplam ticaret hacminin 628 milyon dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Baran, 2025 dış ticaret verilerine de değinerek, "Ülkemizden Filipinler'e 166 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, ithalatımız 275 milyon dolar düzeyinde seyretti. Böylece dış ticaret hacmimiz toplamda 400 milyon doları aştı" dedi.

Bu tabloya rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Baran, "Bu veriler, iki ülkenin sahip olduğu ekonomik kapasite dikkate alındığında aslında kat edeceğimiz mesafenin ne kadar fazla olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Filipinler'in dünyanın önemli maden kaynaklarından bazılarına ev sahipliği yaptığını belirten Baran, ülkenin bakır, altın, krom ve nikel rezervleri açısından küresel ölçekte öne çıktığını söyledi. Tarım, turizm, teknoloji ve altyapı alanlarında da önemli fırsatlar bulunduğunu kaydeden Baran, Filipinler'in yatırımcılar açısından dikkat çeken bir ülke konumunda olduğunu ifade etti. Türkiye ile Filipinler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Baran, 2011 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Filipinler Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye-Filipinler İş Konseyi'nin kurulduğunu hatırlattı. Son İş Konseyi toplantısının 22-25 Eylül 2025 tarihlerinde Manila'da gerçekleştirildiğini kaydeden Baran, özel sektörler arasındaki temasların artırılmasının ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Baran, görüşmede Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi verdi. ATO'nun farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyeleriyle Türkiye'nin en büyük ticaret odalarından biri olduğunu belirten Baran, Ankara'nın savunma sanayii, sağlık teknolojileri, yazılım, makine imalatı ve ileri teknoloji üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunduğunu söyledi.

Ankara'nın üretim kapasitesi ve teknoloji altyapısıyla uluslararası iş birlikleri açısından önemli imkanlar sunduğunu belirten Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak ikili ticari ilişkilerin derinleşmesi için üyelerimizle birlikte her türlü faaliyeti yürütmeye hazırız. Karşılıklı sektörel ticaret heyetleri, B2B görüşmeleri, ortak etkinlikler ve yatırım odaklı temaslar gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Filipinler Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr. da konuşmasında, Türkiye ile Filipinler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut seviyenin üzerinde bir potansiyel taşıdığını belirterek, iki ülkenin birbirini daha yakından tanımasının ve iş dünyaları arasındaki temasların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Geçen hafta Filipinler'in milli günü ile Türkiye ve Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 77'nci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Ascalon, bu kapsamda düzenledikleri yemek festivaliyle Filipinler kültürünü ve mutfağını tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Ascalon, "Gıda, halklarımızı bir araya getiren önemli unsurlardan biri. Düzenlediğimiz festivalle Türk halkının Filipinler kültürü ve mutfağına olan ilgisini artırmayı, bunun da turizme katkı sağlamasını hedefledik" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşayan Filipinli topluluğa ilişkin bilgi veren Büyükelçi Ascalon, "Şu anda Türkiye'de yaşayan yaklaşık 8 bin Filipinli var. Bunların çoğu ev işleri ve destek hizmetlerinde istihdam ediliyor. Özellikle Antalya'da turizm ve konaklama sektöründe de önemli bir Filipinli istihdamı söz konusu" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve turizm alanlarının iki ülke ilişkileri açısından önemli bir iş birliği potansiyeli taşıdığını vurgulayan Ascalon, "Öğrenci değişim programları, burs imkanları ve eğitim alanındaki ortak çalışmaların iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Filipinler'de yürütülen altyapı ve demiryolu projelerinde Türk şirketlerinin yer aldığını kaydeden Ascalon, inşaat sektörünün iki ülke arasında önemli iş birliği alanlarından biri olduğunu dile getirdi. Doğrudan hava ulaşımının geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Ascalon, uçuşların artırılmasının hem ticaret hem de turizm açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Ziyarette ayrıca, tekstil, madencilik, savunma sanayii, gıda, eğitim, turizm ve müteahhitlik sektörlerinde iş birliği imkanları ile karşılıklı ticaret heyetleri düzenlenmesi ve iş insanları arasındaki temasların artırılmasına yönelik konular da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gürsel Baran, Filipinler, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Filipinler Arasındaki Ticaret Hacmi 400 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika

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