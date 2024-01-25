 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında Türkiye'nin imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Azaldı
25.01.2024 - 10:36,
Abone Ol

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Azaldı - Son Dakika


12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34
Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22
Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor
11:22
Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı

Son Dakika
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:22 Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor
11:18 Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu
11:18 3 yaşındaki oğlu ölmüştü: Anne sonunda her şeyi itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:33:17. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement