Türkiye-Irak Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Irak arasında hükümetlerin 30 milyar dolarlık dış ticaret hedefi koyduklarını belirterek, "Dış ticaret hacmimizi bu hedefe yükseltmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Muthana Ramazan Elvan, Baran'ı ziyaret etti.

Baran, ziyaretteki konuşmasında, Irak ile Türkiye'nin tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlarına işaret ederek, ülkeler arasındaki ilişkilerin dostluk temelinde geliştiğini vurguladı.

Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, huzur ve istikrarının bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önemine değinen Baran, iki ülke arasındaki dış ticaretin, 13 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere, 15 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bu rakamın iki ülke arasındaki yakınlığı yansıtmadığını kaydeden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi için hükümetlerimiz 30 milyar dolarlık hedef ortaya koydu. Dış ticaret hacmimizi bu hedefe yükseltmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Ankara olarak savunma, medikal sanayi, mobilya ve tekstil üretiminde öncü bir şehir, önemli bir sağlık turizmi merkeziyiz. İki komşu ülke olarak karşılıklı yatırımlarımızı artırabilir ve ticari ilişkilerimizi geliştirebiliriz."

Baran, Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinerek, projenin sadece ulaştırma hattı değil, bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu güçlendirecek altyapı vizyonu olduğunu belirtti.

Baran, iki ülke arasında, enerji başta olmak üzere her alanda işbirliğinin geliştirilmesi açısından da projeyi kıymetli bulduklarını kaydetti.

Elvan da Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, ATO üyelerini Irak'ta ticaret, tarım, ilaç ve tekstil sektörlerinde yatırıma davet etti.