Türkiye-Irak Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye-Irak Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

04.06.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Baran, Türkiye ile Irak'ın dış ticaret hedefine ulaşmak için tüm çalışmalara hazır olduklarını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Irak arasında hükümetlerin 30 milyar dolarlık dış ticaret hedefi koyduklarını belirterek, "Dış ticaret hacmimizi bu hedefe yükseltmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Muthana Ramazan Elvan, Baran'ı ziyaret etti.

Baran, ziyaretteki konuşmasında, Irak ile Türkiye'nin tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlarına işaret ederek, ülkeler arasındaki ilişkilerin dostluk temelinde geliştiğini vurguladı.

Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, huzur ve istikrarının bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önemine değinen Baran, iki ülke arasındaki dış ticaretin, 13 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere, 15 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bu rakamın iki ülke arasındaki yakınlığı yansıtmadığını kaydeden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi için hükümetlerimiz 30 milyar dolarlık hedef ortaya koydu. Dış ticaret hacmimizi bu hedefe yükseltmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Ankara olarak savunma, medikal sanayi, mobilya ve tekstil üretiminde öncü bir şehir, önemli bir sağlık turizmi merkeziyiz. İki komşu ülke olarak karşılıklı yatırımlarımızı artırabilir ve ticari ilişkilerimizi geliştirebiliriz."

Baran, Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinerek, projenin sadece ulaştırma hattı değil, bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu güçlendirecek altyapı vizyonu olduğunu belirtti.

Baran, iki ülke arasında, enerji başta olmak üzere her alanda işbirliğinin geliştirilmesi açısından da projeyi kıymetli bulduklarını kaydetti.

Elvan da Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, ATO üyelerini Irak'ta ticaret, tarım, ilaç ve tekstil sektörlerinde yatırıma davet etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Türkiye, Ekonomi, Finans, Enerji, ankara, Tarım, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:18:26. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Irak Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.