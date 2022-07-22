Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun iş birliği devam edecek - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun iş birliği devam edecek

22.07.2022 15:13
Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun iş birliği devam edecek

Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla imza töreni düzenlendi.

Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla imza töreni düzenlendi.

Lefkoşa'da gerçekleşen imza töreniyle İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu iş birliğinin 2024 yılına kadar devam edeceği duyuruldu.

Tören, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ve KKSF Başkanı Hüseyin Yeten'in katılımıyla yapıldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu ile olan iş birlikleri sayesinde satrancın KKTC'deki okullarda yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilir bir spor haline getirilmesi, KKTC'deki okullarda satranç sınıflarının açılması, sporcuların gelişimlerine katkı sağlanması, sporcuları turnuvalara teşvik ederek, uluslararası arenadaki başarılarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Satrancı bir spor dalı olmasının ötesinde, sürdürülebilir bir gelecek için kapsamlı bir eğitim projesi olarak gördüklerini belirten Sözen, "Geleceğimizin teminatı olan, bizleri bugünlerden çok daha ileriye taşıyacağına inandığımız gençlerimize yatırım yapmaktan, satranca verdiğimiz desteğin karşılık bulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Sözen, İş Bankası'nın Kıbrıs'ta 67 yıldır faaliyet gösterdiğini, 14 şubelik geniş bir hizmet ağı ile Kıbrıs ekonomisine destek olmalarının yanı sıra, toplumsal katkıyı da ekonomik misyonlarını tamamlayan nitelikte gördüklerini ve toplumun gelişimini destekleyen alanlarda, Türkiye'de olduğu gibi, Kıbrıs'ta da hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Türkiye İş Bankası, satranç sporunu KKTC'de yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla 2013'te bu yana Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstleniyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun iş birliği devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun iş birliği devam edecek - Son Dakika
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