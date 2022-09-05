TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu - Son Dakika
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TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu

05.09.2022 10:39
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 116,87 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre ulaştırma yüzde 1,78 geriledi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,09 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,85 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustosta artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 7,01 ile sağlık, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 3,86 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 27,05 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 34,34 ile eğitim, yüzde 38,03 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 58,35 ile sağlık olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre artış en yüksek sırasıyla yüzde 116,87 ile ulaştırma, yüzde 92,02 ile ev eşyası, yüzde 90,25 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu.

Ağustos 2022'de endekste kapsanan 144 temel başlıktan 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

0,85

90,25

Alkollü içecekler ve tütün

0,09

82,49

Giyim ve ayakkabı

1,28

38,03

Konut

2,05

71,82

Ev eşyası

3,35

92,02

Sağlık

7,01

58,35

Ulaştırma

-1,78

116,87

Haberleşme

1,91

27,05

Eğlence ve kültür

3,34

58,66

Eğitim

6,55

34,34

Lokanta ve oteller

3,31

80,95

Çeşitli mal ve hizmetler

3,86

71,19

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,38 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 84,68 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

1,82

84,68

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE

3,17

72,53

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE

3,1

66,08

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE

2,06

80,22

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

1,53

80,1

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

1,38

80,1

(Bitti)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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