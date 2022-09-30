Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Bir Yılda Yüzde 97,20 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Bir Yılda Yüzde 97,20 Arttı

30.09.2022 11:47
Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Bir Yılda Yüzde 97,20 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE), aylık yüzde 4,89 arttı. Hizmet üretici fiyatındaki yıllık artış ise yüzde 97,20 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE), aylık yüzde 4,89 arttı. Hizmet üretici fiyatındaki yıllık artış ise yüzde 97,20 oldu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini bugün açıkladı. Hizmet üretici enflasyonu, temmuz ayında yıllık 90,56, aylık ise yüzde 7,42 olarak açıklanmıştı. H-ÜFE, böylece yeni bir zirveye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı veriler şöyle:

HİZMET ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA YENİ ZİRVE: YÜZDE 97,20

H-ÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 67,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,01 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,90

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,48, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,34, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,94; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,00, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,30 artış hesaplandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ BİR AYDA YÜZDE 22,30 ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden idari danışmanlık hizmetleri yüzde 2,32, istihdam hizmetleri yüzde 0,93, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 0,85 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 22,30, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,09, veterinerlik hizmetleri yüzde 12,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 130,22 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 130,22, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,05, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 60,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 81,48; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 70,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 83,70 artış oldu.

HUKUK VE MUHASEBE HİZMETLERİNDE YILLIK FİYAT ARTIŞI DÜŞTÜ

H-ÜFE sektörlerinden hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 36,07, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 36,38, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 54,36 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 181,20, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141,62, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 140,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Bir Yılda Yüzde 97,20 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Bir Yılda Yüzde 97,20 Arttı - Son Dakika
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