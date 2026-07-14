Türkiye\'nin 2026 ilk yarı ihracatı yüzde 3,6 arttı

Türkiye'nin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ilk altı aylık dönemindeki faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 136 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde 50 ilin ihracatı artarken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Haziran ayında faaliyet illeri bazında en fazla ihracat yapan il 4 milyar 817 milyon dolarla İstanbul oldu. İstanbul'u 3 milyar 916 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 184 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 862 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 273 milyon dolarla Tekirdağ izledi. Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ihracatta ilk 10 il arasında yer aldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında da İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'un ihracatı 1 milyar 42 milyon dolar artarken, Kocaeli 753 milyon dolar, İzmir 374 milyon dolar, Bursa 327 milyon dolar ve Tekirdağ 289 milyon dolarlık artış kaydetti.

İstanbul, en fazla ihracatı 693 milyon 755 bin dolarla "71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" faslında gerçekleştirdi. Bu faslı 449 milyon 67 bin dolarla "84 kazanlar, makinalar" ile 444 milyon 744 bin dolarla "61 örme giyim eşyası ve aksesuarı" fasılları takip etti. İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke ise 326 milyon 701 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeyi 317 milyon 800 bin dolarla Almanya ve 287 milyon 768 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 1 milyar 361 milyon 261 bin dolarla "87 Motorlu kara taşıtları" faslında yaptı. Bu faslı 500 milyon 637 bin dolarla "27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar" ile 333 milyon 144 bin dolarla "85 Elektrikli makine ve cihazlar" fasılları takip etti. Kocaeli'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 351 milyon 834 bin dolarla İngiltere oldu. İngiltere'yi 326 milyon 874 bin dolarla Almanya ve 252 milyon 73 bin dolarla Slovenya takip etti.

İzmir ise en fazla ihracatı 484 milyon 374 bin dolarla "27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar" faslında gerçekleştirdi. Bu faslı 221 milyon 508 bin dolarla "72 Demir ve çelik" ile 185 milyon 287 bin dolarla "84 Kazanlar, makinalar" fasılları takip etti. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 222 milyon 117 bin dolarla İspanya oldu. İspanya'yı 191 milyon 455 bin dolarla Almanya ve 157 milyon 600 bin dolarla İtalya izledi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalar doğrultusunda yüksek katma değerli üretimin ve ihracatın ülke geneline yayılmasının desteklenmeye devam edileceği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - ANKARA