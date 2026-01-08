Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Türkiye\'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti
08.01.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen şirket demir, sac ile profil çeşitlerinin tedarikini yapan Atilla Profil Boru Metal Sanayi oldu. 46 yıllık firma resmen iflas ederken, şirketle ticari ilişkisi bulunan çok sayıda işletmenin de zor durumda kaldığı öğrenildi.

1980 yılında kurulan ve demir, sac ile profil çeşitlerinin tedarikini yapan Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin iflas etti. Firmanın iflasıyla birlikte şirketle ticari ilişkisi bulunan çok sayıda işletmenin de zor durumda kaldığı öğrenildi.

ALACAKLILAR ELİ BOŞ DÖNDÜ

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde Koca Beton Sanayi Sitesi Altıntaş İş Merkezi No: 7/8 adresinde faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen firmaları arasında yer aldığı belirtilen Atilla Profil iflas bayrağını çekti. Haberde, alacaklıların firmanın bulunduğu adrese geldikleri ancak alacaklarını tahsil edemeden elleri boş döndükleri aktarıldı.

Gebze'de kurulan şirketin, sanayinin temel girdileri arasında yer alan demir, sac ve profil ürünlerinin tedarikini yaptığı, 2000 yılında ise sanayi sektörünün değişen ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek amacıyla çeşitli makine yatırımları gerçekleştirdiği kaydedildi.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:10:12. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.